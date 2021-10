Dois ex-Benfica entre os candidatos ao Troféu Yachine do France Football

Os ex-Benfica Jan Oblak, esloveno do Atlético de Madrid, e Ederson, brasileiro do Manchester City, estão entre os 10 nomeados ao troféu Yachine da revista francesa France Football, para o melhor guarda-redes do ano.

Além dos titulares dos clubes campeões de Espanha e Inglaterra, a lista inclui o do vencedor da principal competição europeia de clubes, o senegalês Edouard Mendy, que ganhou a 'Champions', no Estádio do Dragão, no Porto, ao serviço do Chelsea.

Quanto às seleções, o italiano Gianluigi Donnarumma, que no defeso trocou o AC Milan pelo Paris Saint-Germain, representa os campeões da Europa, e o argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, do Aston Villa, os vencedores da Copa América.

Na lista, constam igualmente o campeão de Itália, o esloveno Samir Handanovic, do Inter de Milão, e o da Alemanha, o 'eterno' Manuel Neuer, do Bayern Munique.

O belga Thibaut Courtois (Real Madrid), o costa-riquenho Keylor Navas (Paris Saint-Germain) e o dinamarquês Kasper Schmeichel (Leicester) completam a lista dos 10 nomeados para guarda-redes do ano.

O Troféu Yachine vai ser entregue pela segunda vez, depois da vitória do brasileiro Alisson Becker, desta vez ausente dos 10 nomeados, na edição de 2019. O segundo foi o alemão Marc-André Ter Stegen e o terceiro Ederson.

Em 2020, a revista francesa France Football decidiu não atribuir os seus prémios anuais devido à pandemia da covid-19.