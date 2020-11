Dois jogadores do Boavista estão infetados com Covid-19 e falham jogo com o Farense

Os futebolistas Ricardo Mangas e Miguel Reisinho tiveram testes positivos para o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, e vão falhar o jogo de hoje do Boavista com Farense, da sétima jornada da I Liga.

Fonte dos 'axadrezados' explicou à agência Lusa que os casos de infeção relacionados com o defesa e o médio reportam à bateria de despistagem realizada na sexta-feira, que antecedeu a viagem da formação orientada por Vasco Seabra para o Algarve.

O Boavista já poderá utilizar os médios Javi García, que cumpriu castigo, e Nuno Santos, excluído por questões regulamentares do triunfo diante do Benfica (3-0), enquanto o defesa Adil Rami está lesionado e os jovens Jesus Gómez e Nathan suspensos.

O Boavista, no 15.º posto, com seis pontos, visita o Farense, 18.º e último classificado, com apenas dois, a partir das 15:00, no Estádio de São Luís, em Faro, num encontro da sétima jornada da I Liga, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.848 em Portugal.