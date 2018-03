Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois maqueiros expulsos no Dragão após confusão com Coentrão

Troca de empurrões acabou com expulsão de membros da equipa de socorro do INEM.

22:09

O clássico da noite desta sexta-feira fica também marcado pelo momento insólito em que dois maqueiros, membros da equipa de socorro do INEM presente no Estádio do Dragão, foram expulsos depois de se ter gerado uma confusão que envolveu Fábio Coentrão.



Decorria o minuto 63 quando o jogador do Sporting se desentendeu com um socorrista, após a bola ter saído pela linha lateral e ter ficado presa. Após uma troca de empurrões que acabou com Coentrão no chão, gerou-se grande caos no Dragão. O árbitro foi obrigado a intervir para que os ânimos acalmassem e dois maqueiros acabaram expulsos.