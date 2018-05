Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois milhões de euros para Castillo

Avançado chileno vai assinar pelo Benfica por cinco temporadas.

Por António M. Pereira | 08:34

Nicolás Castillo, avançado chileno, vai assinar pelo Benfica nas próximas horas e terá um ordenado anual de dois milhões de euros brutos, apurou o CM.



O jogador, que alinhava no Pumas do México, chegou a Lisboa na segunda-feira, tendo depois efetuado os habituais exames médicos. O avançado vai rubricar contrato com as águias até 2023, ficando com uma cláusula de rescisão na ordem dos 60 milhões de euros.



Ontem, ainda antes de assinar, Castillo, de 25 anos, já tirava fotos com os adeptos do Benfica na loja oficial do clube, no Estádio da Luz. A entrada do jogador chileno, que conta com 12 jogos na seleção do Chile, deverá implicar a saída de Seferovic ou Jiménez. Podem até sair ambos.



As águias já asseguraram o guarda-redes Vlachodimos (ex-Panathinaikos), o defesa-direito Ebuehi (ex-Den Haag), o lateral-esquerdo Yuri Ribeiro (ex-Rio Ave) e o defesa-central Conti (ex-Colón). Contudo, as águias esperam apresentar mais reforços até ao final do mês.



Essas contratações vão depender das eventuais saídas. Grimaldo, Salvio e Jiménez têm clubes interessados.



PORMENORES

Santiago Barrero

Santiago Barrero, avançado colombiano de 18 anos ex-Millonarios, é a última aquisição do Benfica. Com idade de júnior, pode jogar na equipa B ou nos sub-23.



Boca tentou Conti

O Boca Juniors tentou nas últimas horas a contratação de Conti, mas o central argentino honrou a palavra dada ao Benfica e recusou a abordagem.



Central de 16 anos

Tomás Lemos Araújo, defesa-central de 16 anos, assinou contrato profissional com o Benfica até 2021.