Dolores Aveiro faz revelação sobre CR7: "Ronaldo era do Benfica"

Dolores Aveiro recordou os primeiros tempos de Cristiano Ronaldo no Sporting, onde chegou com 12 anos, e confessa que quando foi para a Alvalade o clube do filho era o rival da Segunda Circular."Sou sportinguista por causa do meu pai. Foi o bichinho. O Ronaldo também era do Benfica por causa do pai. Mas mal chegou ao Sporting, tornou-se sportinguista. Até hoje", contou a mãe de CR7 em entrevista ao 'Mais Futebol'.Dolores Aveiro recorda que nem sempre os telefonemas, que fazia diariamente, decorriam sem choros: "Podia perceber o seu estado de ânimo no primeiro segundo do telefonema. Mal ele atendia, já sabia. Nas chamadas mais chorosas, eu dizia-lhe ‘Filho, a mãe vai aí, mas tens de continuar a lutar pelo futebol se é isso que queres’". E o resultado está aí: "Mais palavras para quê? Meteu na cabeça que ia ser jogador de futebol e trabalhou para ser o que é. Chegou o mais alto possível e ainda tem muito para dar", diz Dolores Aveiro.