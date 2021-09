Domingos Soares de Oliveira está de saída da SAD do Benfica e vai receber uma indemnização, apurou o Correio Sport.O administrador não vai ser convidado por Rui Costa para continuar no cargo que ocupa desde 2004, caso este vença as eleições de dia 9 de outubro.O presidente demissionário reconhece todo o trabalho que Soares de Oliveira desempenhou ao longo de mais de 15 anos ao serviço do clube, mas considera que está na altura de mudar.