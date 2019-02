Dono do Newcastle continua à procura de quem queira comprar o clube

Equipa da Premier League de Inglaterra está no mercado há vários anos, mas negócio teima em não se realizar,

O clube da Premier League Newcastle United continua à venda, apesar da intenção de venda há muito manifestada pelo dono, o milionário Mike Ashley. Desde outubro de 2017 que o clube foi posto no mercado pela MASH Holdings Limited, o fundo controlado por Ashley, mas, até agora, nenhum investidor se mostrou interessado em comprar o clube, que segue no 16º lugar da Premier League.



O site Chronicle Live dá conta de que já houve propostas concretas de pelo menos dois investidores, incluindo o antigo chefe executivo do Manchester United, Peter Kenyon, mas não se verificou mais nenhum passo concreto.

O empresário britânico assumiu o controlo do Newcastle, da Premier League, por 134 milhões de libras em 2007. E colocou o clube à venda pela primeira vez logo no ano seguinte, após a saída de Kevin Keegan do cargo de diretor desportivo. Mas nunca apareceram interessados.

As tentativas mais recentes, remontam ao segundo semestre de 2017 com um preço de cerca de 457 milhões de euros. Mas não há foram de Ashley se ver livre do clube, nem, sobretudo, dos adeptos se livrarem do mal amado Mike Ashley.