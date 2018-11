Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dortmund ataca guardião Odysseas

Águias remetem para a cláusula de 60 milhões.

Por Pedro Neves de Sousa e Filipe António Ferreira | 08:53

O guarda-redes Odysseas está a despertar o interesse de vários clube europeus, sendo que o Borussia de Dortmund, atual líder na Alemanha, e o Schalke 04 já sondaram o Benfica para saber das condições para uma eventual transferência, apurou o CM.



Nesta altura as águias estão irredutíveis e terão remetido todo e qualquer interesse para a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O guarda-redes, de 24 anos, tem sido um dos destaque do Benfica neste arranque de temporada e as boas exibições na Champions fizeram subir a sua cotação em flecha.



O Dortmund e o Schalke 04, duas equipas que participam na liga milionária, ficaram impressionados com o jogador. Odysseas Vlachodimos chegou ao Benfica no verão, proveniente dos gregos do Panathinaikos, e rapidamente se tornou titular da baliza das águias, que nada pagaram pelo guardião que estava em final de contrato.



O guarda-redes nasceu na Alemanha, em Estugarda, e jogou pelas camadas jovens germânicas. Recentemente, e uma vez que tem também nacionalidade grega, optou por jogar pela seleção principal da Grécia.



O jogador do Benfica está neste momento integrado nos trabalhos da formação helénica e pode somar a sua primeira internacionalização no duplo compromisso dos gregos com a Estónia e a Finlândia, a contar para a Liga das Nações.



Homenagem a campeões

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, vai estar na homenagem aos campeões europeus de 1961 e 1962. A cerimónia vai decorrer esta quarta-feira, pelas 19h00, no Auditório António Almeida Santos, na Assembleia da República, e contará com várias antigas glórias do clube, entre os quais António Simões, com quem

o presidente dos encarnados teve recentemente um desentendimento.



PORMENORES

Saídas em janeiro

Zivkovic e Lema podem sair em janeiro uma vez que não têm sido opções regulares. Também Ferreyra ou Castillo, tal como o CM já avançou, deverão deixar o clube na reabertura do mercado em janeiro.



James é baixa no Bayern

James Rodríguez lesionou-se no joelho esquerdo e vai falhar o jogo com o Benfica para a Champions (27/11). O colombiano vai parar várias semanas.