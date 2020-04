Dos testes a jogadores feitos em casa aos treinos no Seixal. Conheça o plano do Benfica para o regresso

O Benfica anunciou este domingo o plano para o regresso ao trabalho principal treinos no Seixal a decorrerem a partir do próximo dia 4 de maio com várias limitações e os jogadores divididos em quatro grupos, "dois deles a trabalharem no período da manhã e os outros dois no período da tarde".

Já esta segunda-feira a equipa técnica de Bruno Lage e os elementos do departamento de futebol profissional serão testados no Seixal, enquanto os jogadores e respetivas famílias serão testados na terça-feira, em casa, como Record adiantara em sábado.





"Portugal vive em estado de emergência desde 19 de março e, depois de renovada por duas vezes, a atual situação terminará, como tudo indica, a 2 de maio.O Sport Lisboa e Benfica cumprirá assim, de forma rigorosa, o acordo de cavalheiros estabelecido por todos os clubes sob o patrocínio da Liga e dará início, desta forma, à designada fase de "Retoma".Ainda antes do regresso de Equipa Técnica e Jogadores às instalações, o primeiro passo acontecerá já amanhã, segunda-feira, dia 27 de abril, quando Bruno Lage, os seus adjuntos e todo o Departamento do Futebol Profissional se submeterem ao Teste de Diagnóstico à COVID-19, no Seixal, em sistema de "drive-thru".No dia seguinte, terça-feira (dia 28), será a vez de Jogadores e Familiares serem testados, num processo que irá decorrer nos próprios domicílios dos Futebolistas."Após a obtenção destes resultados (sendo estes negativos), os Atletas serão avaliados, nas instalações do Seixal, pelo Departamento Médico numa sala preparada para o efeito, onde qualquer dado clínico importante pode ainda ser motivo de eventual isolamento", explica o Dr. Ricardo Antunes, responsável pelo Departamento Médico.No fim de semana que coincide com o anunciado final do estado de emergência, será então o regresso de todo o Departamento de Futebol ao Seixal, com os Jogadores a realizarem aí uma sessão de testes físicos.No dia 4 (segunda-feira) dar-se-á início ao arranque dos Treinos Individuais, que nos primeiros dois dias serão antecedidos de análises clínicas. Os treinos vão acontecer com os Jogadores divididos por quatro grupos, com dois deles a trabalharem no período da manhã e os outros dois no período da tarde."Não haverá qualquer contacto entre companheiros de equipa. O trabalho no ginásio terá o distanciamento adequado e o trabalho com os Fisioterapeutas, Enfermeiro e Médicos ocorrerá com os devidos cuidados e equipamentos de proteção. Diga-se, ainda, que o circuito efetuado pelos Atletas nas nossas instalações terá sentido único para minimizar a possibilidade de contactos."Haverá limitações no acesso às instalações do Departamento de Futebol Profissional e todas as áreas do Benfica Campus (Segurança, Lavandaria, Campos, Refeições e outros) seguirão os procedimentos adequados de higienização e privilegiando, em todos os momentos, o princípio de menor contacto possível com Jogadores e Staff – que, diariamente, serão submetidos a um processo de triagem no momento da chegada e entrada no BC.Os Jogadores vão continuar a receber as refeições em casa (almoço e/ou jantar) e, sempre que estiverem no Seixal, irão ter à disposição quartos individuais, com casa de banho privativa, onde se poderão equipar e tomar banho, não havendo utilização de balneários coletivos."Foi efetuado um planeamento com a máxima segurança possível, com o objetivo de diminuir ao máximo os fatores de risco. Começámos por reforçar a informação ao Staff e aos Jogadores, relativamente às boas práticas de higiene geral, regras de etiqueta, lavagem correta das mãos, utilização de máscaras e distanciamento social. Houve ainda formação especial de técnicos de limpeza com o objetivo de manter a higiene e assepsia adequadas em locais frequentados por elementos do Futebol Profissional", adianta Ricardo Antunes.Desde a interrupção da competição até hoje, o Sport Lisboa e Benfica fez tudo o que era possível para garantir que a Equipa estaria em perfeitas condições no momento do regresso, que agora se aproxima.O Futebol do Sport Lisboa e Benfica cumpriu de forma escrupulosa – e continuará a cumprir – as normas e recomendações definidas pelas autoridades competentes e jamais deixará de ser parte ativa na constante campanha de pedagogia e educação social que deve perdurar.O contexto é muito particular, é verdade, mas o Sport Lisboa Benfica reafirma que quer voltar a jogar e conquistar, em campo, 11 vitórias nos 11 jogos que faltam disputar para se encerrar a temporada 2019/20.Neste momento único que a Sociedade atravessa, não é possível deixar de relevar o importante contributo social que o Sport Lisboa e Benfica e os seus Jogadores deram e continuam a dar à comunidade. Solidariedade, Responsabilidade, Profissionalismo e Compromisso foram alguns dos vetores que nortearam a atitude da Equipa neste interregno."