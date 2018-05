Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dossier de Dalot gera preocupação

Desde a temporada passada que a SAD fez várias investidas junto da jovem promessa.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:46

Diogo Dalot, de 19 anos, é a grande promessa do futebol portista e visto como principal candidato a render Ricardo Pereira. Porém, o contrato do jovem termina em 2019 e tem uma cláusula de 20 milhões de euros, pouco assustadora para gigantes europeus.



A vontade do FC Porto em renovar com Dalot não é recente. Já no final da época passada foi feita uma investida junto do lateral - atua em qualquer um dos corredores -, e logo aí o jogador fez saber que queria sentir que teria oportunidades na equipa A. Exigência que se mantém, além, claro, da intenção de ter um aumento salarial bem acima dos atuais 200 mil/ano.



A SAD tem repetido as tentativas, falhadas, e o dossier gera preocupação. O atleta é agenciado por Carlos Gonçalves, empresário mais próximo de Antero Henrique (ex-diretor portista, agora no PSG), e já foi abordado por vários clubes.



Ainda assim, a crença é de que ficará no Dragão, depois da saída de Ricardo, para o Leicester, por 20 milhões mais variáveis - sabe o CM que quatro desses cinco milhões ‘extra’ serão facilmente atingíveis, tornando esta na maior venda de um lateral do FC Porto.



"Fomos justos vencedores"

"Esta época sofremos bastante, trabalhámos muito e fomos uns justos vencedores e merecedores deste título e deste apoio, do mar azul que conseguimos criar. Foi fantástico", disse o médio Sérgio Oliveira ao site do FC Porto. O jogador revelou ainda qual foi o momento em que o grupo sentiu que o título já não escapava: "Quando ganhámos 1-0 no Marítimo. Já sentíamos que estava muito perto, já havia aquele burburinho de festa".