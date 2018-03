Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Douglas é novidade nos convocados do Benfica

Encontro com o Marítimo realiza-se este sábado às 18h15.

20:11

A chamada do lateral-direito brasileiro Douglas é a principal novidade na lista de 20 convocados do Benfica para a receção ao Marítimo, a contar para a 25ª jornada da Liga, sábado, às 18h15, no Estádio da Luz.



Relativamente ao encontro com o Paços de Ferreira, Willock foi pretedido, abrindo lugar à entrada do jogador que está emprestado pelo Barcelona.



Salvio (artroscopia do joelho direito) e Krovinovic (cirurgia a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito) são os únicos lesionados.



Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela;



Defesas: Grimaldo, Luisão, Douglas, Jardel, André Almeida, Rúben Dias;



Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Rafa, Keaton Parks, Diogo Gonçalves, João Carvalho;



Avançados: Raúl, Jonas e Seferovic.