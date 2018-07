Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Douglas vai jogar na Turquia ao serviço do Sivasspor

Jogador esteve emprestado ao Benfica na temporada passada.

O Barcelona, campeão espanhol de futebol, chegou a acordo com os turcos do Sivasspor para o empréstimo, por uma temporada, do defesa-direito brasileiro Douglas, informou o clube catalão.



Douglas, que foi emprestado ao Benfica no 'mercado de inverno' da temporada passada, chegou aos 'catalães' no verão de 2014, tendo o clube pago 5,5 milhões de euros ao São Paulo, mas o defesa nunca se impôs no 'Barça', tendo atuado apenas em oito jogos nas duas temporadas seguintes.



Nas duas últimas épocas jogou na qualidade de emprestado, primeiro ao Sporting de Gijon e depois ao Benfica.