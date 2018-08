Doumbia deixa Sporting e rende um milhão

Jogador costa-marfinense vai rumar ao Bursaspor a título definitivo.

Doumbia vai rumar ao Bursaspor a título definitivo, avança o Record . O emblema turco paga um milhão de euros ao Sporting e os leões poupam cerca de 8 milhões em salários.Doumbia nunca convenceu Jesus, algo que voltou a repetir-se no arranque desta época, com Peseiro. O costa-marfinense, de 30 anos, era um dos mais bem pagos, sabia que não tinha espaço nas opções do técnico e treinava-se à parte do grupo desde a pré-época.