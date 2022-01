Dragão acorda e esmaga

O FC Porto segue firme na liderança depois de uma vitória gorda, segura, mas que só começou a ser construída depois de o Belenenses SAD marcar e sobretudo após a expulsão de Sithole perto da meia hora de jogo. Evanilson foi o destaque da goleada ao fazer um hat trick.









Os dragões mudaram o figurino. Deixaram Taremi no banco e tentaram dar mais criatividade e velocidade. Durante meia hora pouco ou nada resultou. Durante esse período apenas Vitinha teve um remate que colocou à prova Luiz Felipe.

Do outro lado, o Belenenses SAD que apostava todas as fichas num meio-campo forte e povoado. A equipa menos concretizadora da Liga surpreendeu o líder com um golo aos 13’, com Abel Camará a marcar, após um canto.









Leia também FC Porto dá a volta a meio do jogo e goleia Belenenses SAD por 4-1. Veja os vídeos dos golos Surpresa no Jamor, que se foi diluindo à passagem da meia hora. Sithole viu, de forma infantil, o segundo amarelo (tal como já tinha sido o primeiro) e acabou expulso. Foi o princípio do fim. Praticamente logo a seguir o FC Porto empatou por Evanilson. Até ao intervalo, foi um rolo compressor que só não teve resultados práticos porque Luiz Felipe estava inspirado e os avançados portistas ineficazes.

Depois do descanso aconteceu o que se esperava: o desmoronar total do castelo de cartas da equipa da casa. A reviravolta total surgiu de novo pelo brasileiro Evanilson, num grande lance individual.





Taremi acentuou ainda mais a força do conjunto portista (1-3) e Evanilson (já depois de Luis Díaz falhar um penálti) fez o hat trick e confirmou a sequência de 13 jogos seguidos a vencer na Liga dos líderes isolados do campeonato.