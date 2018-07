Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão com novo chumbo

Azuis-e-brancos, com muito mais posse de bola, foram quase sempre inofensivos. Muitos passes falhados a meio-campo.

Por João Mira Godinho | 01:30

O FC Porto voltou a perder, pelo segundo jogo consecutivo, na pré-época, esta sexta-feira, frente ao Lille, no Algarve. Os dragões tiveram muito mais posse de bola, mas, na maior parte da vezes, foram inofensivos. Com muitos passes falhados no meio-campo e uma defesa à espera dos reforços.



Com Chidozie a lateral-direito, Felipe dividiu o eixo da defesa com Diogo Leite. Na frente André Pereira surgiu ao lado de Marega. O avançado foi o jovem que melhores indicações deu, em particular nos primeiros 20 minutos, quando o FC Porto mais perigo causou, com as trocas de posição entre André Pereira, Marega, Brahimi e Paulinho.



Aos 13’ e aos 15’, o maliano podia ter aberto o marcador. Depois, tal como frente ao Portimonense, os dragões como que perderam fôlego e acerto nos passes. As cinco alterações feitas por Sérgio Conceição ao intervalo pouco melhoraram a equipa.



E numa altura em que já ganhava algum ascendente, o Lille acabou por marcar, num canto, aos 64’. As substituições continuaram e o jogo perdeu qualidade. O FC Porto ainda empatou, num remate de Hernâni, desviado por um defesa francês, aos 71’. Mas, em contra-ataque, aos 87’, o Lille fez o 1-2.



Conceição irritado no final

Sérgio Conceição voltou esta sexa-feira a demonstrar o seu desagrado durante o jogo de ontem e no final, após os penáltis. Nessa altura reuniu todo o grupo e foi de poucas palavras. Deixou o relvado visivelmente agastado com mais uma pobre exibição.



Ao segundo teste mais a sério nova derrota e as mesmas debilidades, nomeadamente a nível defensivo. "Há meia dúzia de jogadores que não têm capacidade para jogar no FC Porto" , disse o técnico após a derrota com o Portimonense (2-1) na passada terça-feira. Esta sexta-feira voltou a comprovar que, apesar de faltarem Herrera, Maxi e Corona (chegam mais tarde devido ao Mundial), existe falta de qualidade no plantel do campeão.