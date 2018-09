Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão desperdiça milhões na Champions

Dragões tiveram duas grandes penalidades a favor. Alex Telles falhou e Otávio garantiu o empate. Vitória esteve sempre ao alcance.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto empatou esta terça-feira com o Schalke 04 (1-1) na estreia da Liga dos Campeões, com Alex Telles a desperdiçar uma grande penalidade que custou 1,8 milhões de euros aos cofres portistas.



Os dragões entraram bem no jogo e tiveram sempre a vitória na mira. Um triunfo na Champions vale 2,7 milhões de euros e o empate ‘apenas’ 900 mil euros. O cofre não encheu, mas os portistas mostraram que estão na luta pelo apuramento.



Tratou-se de um jogo muito disputado a meio-campo. Os alemães abdicaram da técnica em favor do músculo. Muita luta a meio-campo. Faltas constantes. Os criativos do FC Porto, como Brahimi ou Otávio, não tinham espaço. Passavam por um adversário e surgia outro e outro. Impossível progredir. Até porque eram travados em falta se fosse preciso.

Alex Telles passou de herói a vilão num minuto. Ganhou uma grande penalidade num lançamento de linha lateral (mão de Naldo) e depois falhou a conversão. Nunca mais recuperou desse lance (13’).



Na etapa complementar, os dragões entraram forte e o ‘trabalho de laboratório’ ia resultando. Livre de Alex Telles para Otávio que cruzou para Felipe desviar para a baliza. Valeu a defesa de Fahrmann.

O FC Porto estendeu-se no terreno e acabou mesmo por sofrer o golo em contra-ataque. Embolo limitou-se a encostar para o fundo da baliza após assistência de McKennie.



O tento do empate portista acabou por surgir de penálti. Falta clara de Naldo sobre Marega. Otávio, que tinha sido um dos mais esforçados, não perdoou. Um empate que sabe a pouco.



Análise

Mais - Regresso de Danilo

Danilo está de volta aos grandes palcos europeus. Nota-se alguma insegurança nas bolas divididas, mas o talento está todo lá. Precisa de jogar mais para recuperar a consistência e a eficácia que o caracterizou. Aproveitou a montra europeia.



Menos - Penálti falhado

Alex Telles falhou uma grande penalidade e quebrou um registo de quatro temporadas consecutivas do FC Porto a converter castigos máximos (4) na Liga dos Campeões. O último a falhar tinha sido Jackson Martínez, em 2014, frente ao Atl. Bilbau.



Arbitragem pedagógica

O juiz espanhol começou com uma arbitragem pedagógica, mas chegou a perder o controlo na disciplina. Bem ao assinalar os dois penáltis a favor do FC Porto. Primeiro por uma mão de Naldo e depois por uma falta do brasileiro sobre Marega.



Dragões vencem na Youth League

O FC Porto entrou a vencer na UEFA Youth League, ao derrotar o Schalke 04 (3-0), em jogo realizado na Alemanha. Fábio Silva (32’), Romário Baró (57’) e Angel Quiñones (74’) foram os marcadores de serviço.



Conceição: "fomos sempre superiores"

"Temos consciência da prova em que estamos inseridos e todos os jogos são muito competitivos. Sabíamos desta dinâmica da equipa do Schalke. Entrámos bem e tivemos a primeira oportunidade de golo. O adversário utilizou sempre um futebol muito direto para os avançados mas nós estávamos alertados para isso. Acabámos por sofrer um golo de um erro nosso, mas fomos sempre superiores ao Schalke, mesmo não fazendo um jogo espetacular. É pena termos falhado o penálti na primeira parte. Não perder foi positivo, mas melhor teria sido vencer ", disse Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, depois do empate na Alemanha.



O técnico sublinhou ainda o regresso de Danilo e já pensa no jogo para o campeonato português. "Somos uma equipa muito competitiva e é de louvar o regresso do Danilo. Agora vamos pensar no V. Setúbal".



"Estás a brincar com o nosso trabalho?"

"Só houve 15 minutos de tempo útil de jogo, que é isto puto? Estás a brincar com o nosso trabalho? Expulsa-me, expulsa-me, expulsa-me se quiseres". Foram estas as palavras de Sérgio Conceição na direção do árbitro Vítor Ferreira e que valeram a expulsão do técnico do FC Porto no intervalo do jogo com o Chaves (1-1), da Taça da Liga. Conceição foi multado em 765 euros.