Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão soma milhões na Rússia

Marega, Herrera e Corona apontaram os três golos que permitiram aos dragões chegar à liderança do Grupo D.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto conseguiu esta quarta-feira um triunfo incontestável e importante frente ao Lokomotiv (3-1), na Rússia, garantindo a liderança isolada no Grupo D e encaixando mais 2,7 milhões de euros.



Foi um dragão descomplexado aquele que entrou em campo. Encarou o adversário olhos nos olhos e foi resistindo às contrariedades do jogo. A primeira começou logo com uma grande penalidade cometida por Alex Telles (9’) sobre Aleksey Miranchuk. Valeu uma extraordinária defesa de Casillas ao remate de Manuel Fernandes. Um lance que acabou por pesar na exibição do internacional português.



E a verdade é que a defesa de Casillas contagiou o resto da equipa, que foi mais aguerrida.



No entanto, Alex Telles acabou por redimir-se do penálti que cometeu, com dois cortes em cima da linha de golo, evitando os golos de Aleksey Miranchuk e Eder, na mesma jogada.



No entanto, Eder agarrou Felipe num canto e Marega converteu o penálti impulsionando o FC Porto para a vitória com um ‘futebol champanhe’, como gosta Sérgio Conceição.



O irrequieto Corona construiu a jogada do segundo golo, obtido de cabeça por Herrera.



Os russos esboçaram uma reação e uma perda de bola de Militão permitiu o golo de Anton Miranchuk, irmão de Aleksey.



O intervalo foi bom conselheiro para a formação portista que entrou concentrada e ampliou a vantagem numa bomba de Corona, após uma grande jogada de Brahimi.



"Tivemos alguns erros evitáveis"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, abordou vagamente a posição vantajosa em que os dragões se encontram para passar à próxima fase da Liga dos Campeões. O técnico deu maior importância ao próximo jogo do campeonato no domingo.



"Estamos lançados no avião para jogar com o Feirense, isso é o que nos preocupa. Mas claro que tínhamos o objetivo de vir aqui vencer. Estamos na frente e, por isso, era importante vencermos aqui", referiu Sérgio Conceição no final do jogo em Moscovo.

O técnico mostrou-se agradado com a exibição da equipa, mas deixou um alerta.



"Tivemos alguns erros evitáveis, como o que dá o erro do Lokomotiv. Perdoo todo o tipo de erros, mas de concentração já fico mais aborrecido."



Óliver foi novidade no onze e Conceição explicou porquê. "É um jogador que tinha de jogar. Pela sua qualidade, variação do jogo e pelos passes longos para as costas da defesa. Tínhamos de aproveitar até porque o Corona e o Marega aproveitam bem esses espaços."



Os russos acusaram sobremaneira este golo, apesar do juiz ainda ter anulado um tento a Eder por fora de jogo.



Os portistas começaram a trocar a bola e a explorando o contra-ataque. Num lançamento em profundidade de Óliver, Herrera foi travado em falta por Kverkvelia que acabou expulso. Estava garantida uma vitória que deixa os oitavos de final da Champions mais perto.



ANÁLISE

Postura portista

Foi um FC Porto descomplexado aquele que entrou em campo em Moscovo. Não se intimidou com os russos e procurou sempre a vitória, que surgiu com naturalidade.



Manuel Fernandes e Eder

Uma noite para esquecer da dupla portuguesa do Lokomotiv. Manuel Fernandes falhou um penálti e recusou-se a cumprimentar o treinador quando saiu. Eder fez um penálti.



Arbitragem difícil

Ficam dúvidas num golo anulado a Eder por fora de jogo, mas de resto a equipa de arbitragem esteve bem ao assinalar as duas grandes penalidades (uma para cada lado) e na expulsão de Kverkvelia por falta sobre Herrera.