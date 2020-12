Dragão feliz com Supertaça deixa Jorge Jesus sem prenda de Natal

O FC Porto conquistou esta quarta-feira a sua 22ª Supertaça Cândido de Oliveira com um triunfo justo sobre o Benfica, por 2-0, com golos de Sérgio Oliveira e de Luis Díaz.Cedo se percebeu que as duas equipas entraram para ganhar. Sérgio Conceição colocou em campo os três jogadores que estavam em dúvida: Pepe (jogou com uma máscara protetora do rosto), Corona e Otávio. No Benfica notou-se a falta de Pizzi (infetado com Covid-19), pois com ele em campo a equipa de Jesus é diferente para melhor.Num jogo de toada e resposta foi o FC Porto que se colocou em vantagem, numa grande penalidade a castigar uma falta de Odysseas sobre Taremi. O VAR - houve dois neste jogo - dissipou um fora de jogo por 18 centímetros e confirmou a falta do guardião. Sérgio Oliveira não tremeu e fez o 1-0.O Benfica bem tentou reagir, mas com algumas dificuldades no último terço do terreno. Grimaldo protagonizou a jogada de maior perigo das águias, mas o remate foi defendido com categoria por Marchesín.A vantagem fez o dragão encolher-se, mas sempre com o contra-ataque na mira. O Benfica cresceu, mas faltaram as ocasiões de perigo. Em parte devido à organização defensiva portista, com enfoque em Pepe. Um herói de mascarilha.Na etapa complementar continuaram as carências ofensivas do Benfica. Grande dificuldade na construção, com um meio-campo demasiado permissivo.Aproveitou o FC Porto que intensificou o ritmo e criou muito perigo junto da baliza de Odysseas. Primeiro foi Uribe com uma bomba perigosa à entrada da área que o guarda-redes travou com dificuldade; depois foram Otávio e Corona que visaram a baliza, mas sem pontaria.O Benfica só conseguiu levar perigo em livres, ambos por Grimaldo. No primeiro, Marchesín defendeu com classe; no segundo, a bola bateu com estrondo na trave para desespero das hostes benfiquistas. Contudo, a noite era do FC Porto e Luis Díaz, há 14 minutos em campo, matou o jogo com o 2-0. Um triunfo justo que mergulha o Benfica numa crise.