Dragão goleador na Madeira

Querer para crer. O FC Porto resolveu a visita ao Nacional logo no início e cumpriu a promessa de lutar pelo título nacional até ao fim. À falta de boas notícias de Vila do Conde, resta ao Dragão vencer o Sporting e rogar, muito, por um milagre via Santa Clara.De megafone, Héctor Herrera tinha tentado selar a paz com a claque através de juras de entrega total no que falta disputar. Castigado, mas presente na Madeira, o capitão viu os colegas assegurarem que as palavras não fossem em vão. E, diga-se, a viagem começou turbulenta.Aos 12’, um desentendimento entre Militão e Vaná deixou Riascos com a baliza aberta. O avançado colombiano atirou à malha lateral. A lição de acertar na baliza chegaria dois minutos depois.Alex Telles, de livre direto, enviou uma seta que serviu de indicação do caminho do sucesso para os dragões. É que, a partir daí, nunca mais os azuis-e-brancos perderam o controlo do encontro e começaram ao vir ao cimo todas as dificuldades da pior defesa do campeonato.Óliver aproveitou uma passadeira estendida até à área e finalizou de forma eficaz para o 2-0, ainda antes de se chegarà meia hora. Se a vantagem nem sempre é definitiva - recorde-se Vila do Conde -, dava toda a ideia de que era o KO na partida e a garantia de que tudo ia para a última ronda da Liga.Dúvidas restassem, Marega tentou de todas as formas - umas mais calibradas do que outras - atirar à baliza. Fez melhor quando decidiu passar a bola, aos 59’. Corona teve o papel mais simples e fez o 3-0. Mar tranquilo e no bolso uma vitória que ainda assumiria contornos de goleada com o penálti convertido - à ‘bomba’ - por Marega, finalmente bem-sucedido na hora de atirar à baliza.Mostrado o querer, após o apito final, restava o crer. O Benfica acabou por superar o, talvez, derradeiro teste de nível exigente. Agora, só há espaço para uma espécie de milagre. É rogar, e muito, a(o) Santa Clara.Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com o triunfo e com a prestação da equipa no penúltimo jogo do campeonato."Era um jogo que podia complicar-se porque era uma final para o Nacional, num dia muito quente. O Nacional tem boas individualidades, tornámos o jogo mais fácil, estivemos muito focados no objetivo e no que foi planeado para explorar as fragilidades defensivas. Conseguimos muitas oportunidades, o resultado espelha o que se passou", disse o técnico do FC Porto.Sobre a luta pelo primeiro lugar, Conceição garante que a equipa vai lutar até ao último instante pela conquista da Liga: "Tínhamos de fazer o nosso trabalho, o compromisso era sermos primeiros no fim deste jogo. Mas não dependemos de nós. Vamos querer ganhar o último jogo no Dragão [com o Sporting] e depois vamos ver o que vai acontecer."Sérgio Conceição deixou ainda rasgados elogios à sua equipa, mesmo na iminência de não segurar o título de campeão: "Este é talvez o melhor grupo que encontrei."Óliver e Otávio controlaram e comandaram o jogo dos dragões, tantas vezes dependente da dimensão física dos avançados. Muita visão de jogo, com criação de espaços e golos.São 70 os golos sofridos pelo Nacional, o pior registo do campeonato. Voltaram a ser visíveis as dificuldades defensivas da equipa que ontem desceu ao segundo escalão.Carlos Xistra decidiu bem os principais lances da partida. Foi enganado por Riascos, mas o VAR corrigiu o ‘falso’ penálti. No lance que dá o 4-0, o defesa do Nacional tem o braço aberto na abordagem à bola.