Pepe está numa corrida contra o tempo para debelar a lesão no pé esquerdo e até abdicou das folgas para recuperar a tempo do próximo jogo da Liga dos Campeões frente ao Marselha, no dia 25.









O defesa-central portista está a aproveitar a pausa nas competições dos clubes para poder voltar à equipa ao mais alto nível. Foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional e até deve falhar o jogo dos dragões para a Taça de Portugal ,com o Fabril, agendado para o dia 21 de novembro, no Barreiro.

O objetivo de Sérgio Conceição é poder contar com o jogador na partida com o Marselha, para a Champions. Trata-se do adversário mais acessível do grupo, pois a equipa de André Villas-Boas ocupa a última posição, e esta será uma boa oportunidade para os dragões somarem mais pontos de forma a garantirem o apuramento para os oitavos de final.





O técnico está também de olho no regresso da Liga, em que tem uma deslocação aos Açores para defrontar o Santa Clara no final deste mês (dia 28).Pepe tem uma importância enorme na defesa, mas também no espírito e confiança que passa aos restantes companheiros de equipa.





Mbemba, Sarr e Diogo Leite não dão as mesmas garantias que oferece o internacional português, de 38 anos, que renovou contrato com os dragões na semana passada, onde ficará até completar os 40 anos. Mais, Pepe foi eleito o melhor defesa de setembro e outubro da Liga, tendo recolhido 40,77 por cento dos votos, superando assim Ricardo Esgaio (Sp. Braga, 13,85 %) e Nuno Mendes (Sporting, 10,77%).