Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão reforça plantel em janeiro

Conceição deseja ponta de lança para lutar com Marega, André Pereira e Soares.

Por Pedro Neves de Sousa | 09:01

Reforçar o ataque é a prioridade de Sérgio Conceição durante o mercado de inverno, sabe o Correio da Manhã. O treinador do FC Porto quer contar com um novo avançado a partir de janeiro para garantir o bicampeonato.



A SAD portista está ao corrente da exigência de Sérgio Conceição e disposta a fazer um esforço para fazer chegar um ponta de lança ao Dragão.



O técnico conta nesta altura com três opções para a frente de ataque: Marega, André Pereira e Soares, sendo que só os dois primeiros estão inscritos na fase de grupos da Liga dos Campeões.



A exigência está sobretudo relacionada com a prolongada ausência, por lesão, de Aboubakar. O ponta de lança camaronês foi operado ao joelho esquerdo e dificilmente voltará a jogar nesta temporada.



O calendário preenchido do FC Porto dá ainda mais força ao pedido de Sérgio Conceição, até porque os azuis-e-brancos lutam pelo campeonato, pelas Taças de Portugal e da Liga e ainda pela Liga dos Campeões.



O reforço da defesa também é visto como fundamental pelo técnico portista, apostado em que Maxi Pereira e Alex Telles tenham concorrência nas laterais.