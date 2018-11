Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão seguro na Taça após derrotar Belenenses

Sérgio Conceição mudou os nomes, mas ficaram as vontades. Controlo absoluto do encontro, com Corona determinante a lateral direito.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Dois belíssimos golos de futebol champanhe carimbaram a passagem do FC Porto aos oitavos de final da Taça de Portugal. Os dragões voltaram da pausa para as seleções sem sobressalto, mantendo o modo cruzeiro com a oitava vitória consecutiva.



Aliás, Sérgio Conceição desenhou um onze com privilégio para quem ficou no Olival a trabalhar durante o interregno. Corona foi titular a lateral direito, Adrián na ala esquerda e André Pereira a apoiar Soares. Mudaram os nomes, ficaram as vontades. Pressão alta, bolas paradas trabalhadas, laterais projetados na frente, Herrera e Óliver a controlarem o miolo. Receita com sucesso aos 12’. ‘Óli’ abre para Corona, o mexicano tabela de forma brilhante com Adrián e Soares só teve de dar um Tiquinho para o golo. Expoente máximo de domínio total, embora, diga-se, sem muitas oportunidades. André Pereira e Corona falharam o alvo nos lances de maior perigo. Já o Belenenses só deu - poucos - sinais de vida ofensiva perto do intervalo.



Sol de pouca dura em noite chuvosa. Rapidamente, os dragões voltaram ao comando e uma falta sobre Herrera dentro de área colocou Otávio nos 11 metros. O brasileiro rematou para a defesa de Mika (Adrián falhou a recarga), num problema antigo no FC Porto. Só que o mesmo Otávio acabaria por se redimir, num segundo momento de champanhe - recebeu a bola de Soares e arrancou pelo relvado até finalizar de trivela para o 2-0. Apesar de mais um ou outro momento de frisson - Fabiano brilhou aos 75’ -, era a machadada final no resultado. FC Porto nos ‘oitavos’.



Otávio: "Objetivo é conquistar a taça"

"Foi uma bela vitória . Apesar de ter falhado o penálti tive a tranquilidade para marcar o segundo golo e acalmar o jogo. Quero poder ajudar a equipa. Temos o objetivo de chegar ao Jamor e conquistar a Taça de Portugal", disse Otávio, depois do jogo frente ao Belenenses.