Dragão sem margem para rodar equipa

Face aos lesionados, Sérgio Conceição não tem muitas opções para Liverpool.

Por Filipe António Ferreira | 08:48

O FC Porto cumpre praticamente calendário amanhã no terreno do Liverpool, na 2ª mão dos oitavos de final da Champions. Depois da derrota 5-0 no Dragão podia supor-se que Conceição poderia fazer descansar alguns jogadores, mas o certo é que, devido às inúmeras lesões e jogadores não inscritos na prova, tal não vai acontecer.



De fora por problemas físicos estão Danilo, Telles, Soares e Marega, enquanto Ricardo e Aboubakar estão aptos mas ainda sem ritmo. Paulinho e Hernâni não foram inscritos para esta fase da liga milionária.



Os reforços Osório e Waris podem avançar para o onze, assim como Reyes e André André. De resto, seguem os habituais titulares. Sérgio Conceição também não quer apresentar um onze demasiado ‘alternativo’ para não deixar uma imagem negativa em Anfield Road, depois do desastre do Dragão.



A expectativa do FC Porto será conseguir o melhor resultado possível em Inglaterra, mas trazer todos os jogadores aptos para o que falta da temporada.



PORMENORES

Viagem para Liverpool

A comitiva portista parte hoje para Liverpool às 10h00. A partir das 17h45, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do Liverpool-FC Porto. Depois, o habitual treino de habituação ao relvado e luz artificial do mítico estádio de Anfield Road.



Alemão em Anfield

O árbitro alemão Felyx Zwayer foi nomeado pela UEFA para a deslocação do FC Porto, amanhã, ao reduto dos ingleses do Liverpool, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol. Ingleses estão em vantagem por 5-0.