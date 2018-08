Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão tomba com escândalo

Golaço de Brahimi deu vantagem ao FC Porto e André Pereira marcou o 2-0 em clara situação de fora de jogo.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 10:08

Uma reviravolta incrível. Conhecedor do empate entre os rivais na Luz, o FC Porto até chegou ao 2-0, beneficiando de um erro incrível de arbitragem e da avaria do VAR na primeira parte. Na segunda, quem avariou foi mesmo o Dragão. O V. Guimarães reergueu-se das cinzas e virou o resultado de forma fantástica.



Antes de toda a turbulência, muita acalmia. Acalmia a mais, para os desejos de Conceição. Um FC Porto a meio-gás teve num remate de Herrera, para defesa de Douglas, o único lance de perigo em 30 minutos.



A história mudou num instante. Joseph, que segurava o miolo vimaranense, lesionou-se, saindo de campo. Luís Castro ainda preparava a substituição quando surgiu o génio de Brahimi. Golaço do argelino após tabela com André Pereira.



Ainda não se sabia, mas nesta altura já não havia vídeoárbitro. É que começaram os lances em que teria dado jeito. Aos 40’, João Carlos Teixeira é tocado na área portista e Fábio Veríssimo mandou seguir. Mas se nesse lance ainda há espaço a discussão, o que se passou no 2-0 é incompreensível. Livre de Telles e André Pereira em fora de jogo claro a fazer o 2-0. Ninguém viu e o VAR, aparentemente, estava ‘off’.



No descanso, quem avariou foi mesmo o FC Porto. Brahimi lesionou-se - mais tarde, também Corona sairia com queixas -, o Vitória de Castro subiu e ganhou um penálti que André André converteu. 2-1.



Marega entrou, mas não acordou a equipa. Aproveitaram os visitantes, mais uma vez por um ex-portista. Tozé, da formação azul-e-branca, viu-se com muito espaço e rematou cruzado para o empate. Se 2-2 já era mau para os dragões, pior ficou. Davidson deu a machadada final, em novo de lance de passividade portista.



Até final, Douglas foi herói. O guardião e o poste seguraram o resultado. O Dragão tomba com estrondo, em casa, e acaba a um ponto dos rivais.



ANÁLISE

Uma reação histórica

Desde 1996 que o V. Guimarães não vencia o FC Porto fora. A equipa vinha de três derrotas e perdia 0-2. A segunda parte é de nível estratosférico, com ex-portistas pelo meio.



Dragão virado ao contrário

Mesmo a ganhar 2-0, o FC Porto não estava a brilhar, mas depois foi uma desgraça, até mesmo física. Falhas impensáveis, defensivas e ofensivas. O mercado ainda não fechou...



Grave, gravíssimo

Penálti por assinalar sobre João Carlos Teixeira, mas o pior veio depois: o 2-0 portista é fora de jogo claro. Sem VAR, a equipa de Veríssimo falhou de forma grave. Penálti do 2-1 é forçado, mas há contacto.



Sérgio Conceição: "Não há desculpas"



Sérgio Conceição não escondeu o descontentamento com a exibição da sua equipa, que esteve a ganhar por 2-0 e permitiu a reviravolta. "Falharam algumas coisas e não foi só por estar com uma vantagem de dois golos. Faltou rapidez e agressividade", disse o técnico portista na flash-interview.



O treinador lembrou que esta foi a sua primeira derrota na Liga no Dragão desde que assumiu a equipa técnica portista. "Temos de olhar olhos nos olhos e dizer que estamos aqui. Temos de melhorar e não há desculpas." E as lesões de Corona e Brahimi complicaram as decisões. "Queria mexer na equipa, mas isso são as incidências do jogo. Faz parte do futebol", disse.



O técnico dos dragões quer que a equipa volte a demonstrar a "intensidade e agressividade" que mostrou nos primeiros jogos desta temporada. Insatisfeito com a derrota, Sérgio Conceição não respondeu a mais questões.