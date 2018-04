Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Belém dá asas ao penta do Benfica

Sérgio Conceição somou a segunda derrota na Liga perante o Belenenses e deixou o Benfica no comando.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto caiu esta segunda-feira com estrondo em Belém e perdeu a liderança da Liga, deixando o Benfica isolado com um ponto de vantagem.



Sérgio Conceição menosprezou o Belenenses. Mexeu na equipa e até se deu ao luxo de promover a estreia de Osorio. Uma decisão fatal. O central, que está no dragão emprestado pelo Tondela, teve uma noite para esquecer. Sérgio apostou e perdeu. Tudo. O jogo, a liderança e o jogador que saiu arrasado.



O Belenenses foi aguerrido, matreiro e inteligente ao explorar a ‘noite não’ do defesa central. A união foi a força da equipa de Silas que, com esta vitória, terá garantido a manutenção.



Os dragões tiveram mais posse de bola e mais situações de golo. Dominaram grande parte do jogo.

Mas o Belenenses defendia com muitos e atacava com critério, velocidade e perigo. O golo chegou por Nathan (que já tinha marcado ao Benfica) aos 10 minutos, numa atrapalhação de Osorio.



Os laterais do FC Porto começaram a subir mais e os cruzamentos começaram a fazer mossa na defesa azul-e-branca. Contudo, o esquema com três centrais (Gonçalo Silva, Persson e Sasso) dava consistência. E quando a bola passava, era a vez de André Moreira brilhar.



Na etapa complementar, os dragões entraram com tudo. Mais agressivos e com um futebol vertical. Ricardo tornou-se no jogador mais perigoso, mas perdeu o duelo com André Moreira que, com um punhado de defesas de sonho, foi enervando os jogadores do FC Porto.



A equipa de Sérgio Conceição obrigou o Belenenses a correr muito. Nathan estava de rastos quando deu o lugar a Maurides.



O melhor marcador do Belenenses entrou fresquinho e fez uso do físico para apontar o segundo golo. Saltou com Osorio e Felipe e ganhou o lance com um cabeceamento para o 2-0. O dragão estava ferido. Ainda esboçou uma reação com um remate de Ricardo à trave, apesar de André Moreira controlar o lance. O FC Porto deixou o Benfica fugir no comando.



"Temos de dar mais nas seis finais", diz Sérgio Conceição

"Sinto que podíamos ter feito mais, mas assumo a responsabilidade da derrota. Fica difícil agora, mas dependemos só de nós. Estamos conscientes do que temos a fazer: ganhar as seis finais que faltam. Todos nós, a começar por mim, temos de dar mais", disse Sérgio Conceição, técnico dos dragões, depois de ter perdido o jogo de ontem no estádio do Restelo.



ANÁLISE

Silas

Empatou com o Benfica e ontem ganhou ao FC Porto, com uma grande exibição da sua equipa. A solidariedade entre setores e um espírito guerreiro a defender valeram um triunfo e... a manutenção.



Sérgio Conceição

Apostou em Osório e perdeu. Perdeu o jogador que saiu devastado na estreia e perdeu a liderança na Liga, deixando o Benfica isolado no comando. Tinha Reyes no banco mas teve de colocar Danilo a central...



Cartões por mostrar

Hugo Miguel mostrou-se muito perdulário na amostragem de cartões amarelos. Utilizou um critério disciplinar largo. Faltas duras de Felipe não foram sancionadas e poderiam ter conduzido à expulsão. Deixou o jogo aquecer muito e o nível das faltas foi aumentando ao nível das agressões.