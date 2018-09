Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragões e águias tentam juntar mais milhões aos mais de 40 já arrecadados

Cada vitória na fase de grupos vale 2,7 milhões de euros e cada empate 900 mil euros.

08:51

FC Porto e Benfica partem para a fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol cada qual com mais de 40 milhões de euros no bolso e a perspetiva de poderem encher ainda mais os cofres.



Numa prova cada vez mais milionária, face à subida dos prémios em relação à época 2017/18, os 'dragões' já colecionaram 44,04 milhões de euros, enquanto os 'encarnados' estão bem perto, com 42,93, depois de terem ultrapassado duas pré-eliminatórias.



O FC Porto e o Benfica, como os restantes 30 participantes na fase de grupos, receberam 15,23 milhões de euros como prémio de presença e foram ainda premiados, monetariamente, pelo 'ranking' da UEFA dos últimos 10 anos que ocupam entre os 32 finalistas, medida introduzida pelo organismo em 2018/19.



Dos presentes, o FC Porto é o sétimo do 'ranking', pelo que lhe tocou mais 28,81 milhões de euros, enquanto o Benfica é oitavo, o que lhe permitiu receber 27,7 milhões de euros.



Estes números foram encontrados multiplicando 1,108 milhões de euros pela posição inversa na tabela (uma vez 1,108 para o 32.º e último do 'ranking', entre os presentes, e 32 vezes 1,108 para o líder da tabela).



Com mais de 40 milhões de euros garantidos, FC Porto e Benfica vão agora à procura de continuar a somar, sabendo que, nos seis jogos da fase de grupos, cada vitória vale 2,7 milhões de euros e cada empate 900 mil euros.



No Grupo D, o FC Porto enfrenta Lokomotiv Moscovo, Schalke 04 e Galatsaray, enquanto, no E, o Benfica mede forças com o 'todo poderoso' Bayern Munique e ainda Ajax e AEK Atenas.



O objetivo de ambos passa por ficar numa das duas primeiras posições dos respetivos agrupamentos, o que vale um lugar nos oitavos de final e garante mais 9,5 milhões de euros.



Depois, é sempre a subir, com a presença nos quartos de final a valer 10,5 milhões de euros, as meias-finais a 'oferecerem' 12 e a final 15, com o sucessor do Real Madrid, vencedor das últimas três edições, a embolsar ainda mais quatro.



Tudo somado, o título, que os 'dragões' conseguiram na época 2003/2004, valerá agora, além dos mais de 40 milhões de euros já garantidos, mais 60, incluindo nove por 10 pontos na fase de grupos, o mínimo que será necessário para passar.



Além destes valores fixos, ainda há outros variáveis, com os que têm a ver com a televisão, o 'Market Pool', e ainda as receitas de bilheteira e mais tudo o que está associado a um encontro da principal prova europeia de clubes.



Os 'dragões' iniciam a 'caça' a mais milhões na terça-feira, em Gelsenkirchen, palco onde conquistaram o cetro em 2003/04, enquanto os 'encarnados' começam na quarta-feira, recebendo o cabeça de série Bayern Munique.