Dragões indignados com arbitragem de jogo contra o Chaves

Árbitro e Desp. Chaves sob fogo cerrado.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:45

O FC Porto voltou à carga com críticas à arbitragem de Vítor Ferreira e ao Desp.Chaves, depois do empate (1-1) no jogo de sexta-feira, para a Taça da Liga.



Fê-lo através da newsletter ‘Dragões Diário’ , com referência ao antijogo da equipa transmontana. "Infelizmente, no futebol não falta gente que odeia o futebol. Onze atletas jogaram à bola e os outros tentaram apenas que não houvesse jogo, enquanto passava o tempo até ao apito final. E, para isso, vale quase tudo: reposições lentas, lesões simuladas, assistências médicas prolongadas. No Estádio do Dragão, o ódio ao futebol superiorizou-se ao futebol". Os azuis-e-brancos já tinham protestado no final da partida, através do Twitter. "Dois penáltis claros, antijogo obsceno e o rigor do árbitro foi expulsar Sérgio Conceição por protestar o tempo desperdiçado".



O técnico dos dragões, que somou a 9ª expulsão da carreira, também se manifestou na conferência de imprensa, logo após o fim do encontro de sexta-feira. "Notei o árbitro com pouca confiança, personalidade e com receio. Pareceu-me até estar pouco seguro do que fazia", disse.



Foco no Schalke 04

Os dragões iniciaram este sábado a preparação (no centro de treinos do Olival) para o jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões frente aos alemães do Schalke 04, na terça-feira. Este domingo há novo treino à porta fechada.



Três lesionados

O defesa Mbemba (tratamento e ginásio), o avançado Soares (treino condicionado e ginásio) e o guarda-redes Diogo Costa (treino integrado condicionado) são as três baixas no plantel do FC Porto. Os jogadores vão ficar fora dos convocados no jogo da Liga dos Campeões.