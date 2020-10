Duas centenas de adeptos no regresso do público aos jogos da II Liga

Cerca de duas centenas de adeptos marcaram hoje presença nas bancadas do Estádio do Fontelo, em Viseu, cerca de sete meses depois do último jogo com espetadores na II Liga de futebol em Portugal.

Académico de Viseu e Académica defrontaram-se na reedição do 'clássico das Beiras', em jogo em atraso da primeira jornada da II Liga, inicialmente agendado para 12 de setembro, mas na altura suspenso devido ao aparecimento de três casos de covid-19 no plantel dos viseenses.

Numa altura em que Portugal voltou a ultrapassar a barreira das 1.000 infeções diárias por covid-19, atingindo 1.278 casos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Fontelo foi palco do terceiro dos cinco testes-piloto acordados entre Federação Portuguesa de Futebol, Liga e Direção-Geral da Saúde, mas foi o primeiro em partidas da II Liga, tendo tudo corrido de forma tranquila, em total respeito dos adeptos às novas regras impostas para a contenção à propagação da covid-19.

Depois do Santa Clara-Gil Vicente para a I Liga, com 873 espetadores, e dos 2.500 que assistiram nas bancadas do estádio José Alvalade, em Lisboa, ao particular entre Portugal e Espanha, Viseu recebeu este novo teste, situação que deixou "feliz" o presidente do Académico de Viseu.

António Albino não escondeu a "satisfação por ver o público de volta ao Fontelo", considerando que "só assim faz sentido, porque o futebol se existe é para os adeptos".

O líder academista disse que "tudo correu muito bem, como previsto", mesmo nas filas de espera para a entrada no estádio, em que "os adeptos portaram-se à altura da situação e demonstraram que é possível manter adeptos nos jogos de futebol".

Presente nas bancadas do Fontelo, a diretora-executiva da Liga, Sónia Carneiro, escusou-se a fazer qualquer balanço sobre o jogo de hoje, considerando ser "prematuro", já que apenas na próxima segunda-feira decorrerá a reunião com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Um novo teste acontecerá no estádio José Alvalade, no Portugal-Suécia (14 de outubro), a contar para a Liga das Nações e o teste final será em novo jogo da II Liga, no dia 15 de outubro, Feirense-Desportivo de Chaves, que, tal como o encontro entre Académico de Viseu e Académica, é em atraso da primeira jornada.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e sete mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.050 em Portugal.