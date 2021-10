Duas tripulações lusas no 'top 3' na classe de vela SB20 da Liga dos Campeões feminina

Portugal apresenta duas tripulações no 'top 3' da classe SB20 da Liga dos Campeões de vela feminina, após as oito regatas disputadas em Cascais, lideradas por uma tripulação sueca.

As velejadoras Mafalda Pires de Lima, Mariana Lobato, Mariana Freitas e Carlota Gala seguem na segunda posição, com 17 pontos, com cinco de diferença para a tripulação sueca que lidera, composta por Johanna Bergqvist, Ellinor Hanssan, Joselon Akesson e Isabelle Berqvist, que soma 12.

Outra tripulação portuguesa, de Carolina João, Joana Azevedo, Frederica Franchi e Beatriz Gago, está no terceiro lugar, somando um total de 21 pontos.

A competição decorre até domingo na baía de Cascais.