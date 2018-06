Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duelo de titãs por Rúben Dias

Atl. Madrid, Liverpool e Milan na luta pelo jovem. Negociações só a partir dos 40 milhões.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:50

Rúben Dias é um dos jogadores com mais mercado do plantel do Benfica e está a ser seguido de perto por alguns tubarões do futebol europeu, como o Atlético Madrid, o Liverpool ou o AC Milan.



O interesse destes clubes pode esbarrar nas exigências do Benfica que pede, no mínimo, 40 milhões de euros pelo defesa de 20 anos, apurou o CM. Rui Vitória conta com o jovem para a próxima época e, nesse sentido, a SAD das águias não vai facilitar nas negociações. Ainda assim, segurar o jovem valor da formação do clube não será fácil, sobretudo se este fizer um bom Mundial ao serviço da seleção nacional.



Para já, o central está focado na estreia numa fase final de uma grande competição e adia as decisões do futuro para depois da prova. No entanto, os tubarões estarão atentos às exibições do jovem na Rússia e, mediante o seu desempenho, poderão fazer chegar à Luz propostas tentadoras.



A posição de Luís Filipe Vieira é, neste momento, clara: negociações só a partir dos 40 milhões, um valor próximo do que está estipulado na cláusula de rescisão - 45.



A vontade do jogador, que se estreou na equipa principal na época passada, é continuar a crescer de águia ao peito. No entanto, o jovem poderá repensar a sua intenção se lhe for apresentada uma proposta irrecusável do ponto de vista desportivo e também financeiro.



Diogo sai para crescer

Diogo Gonçalves está muito entusiasmado com a possibilidade de jogar em Inglaterra, ao serviço do Nottingham Forest, apurou o CM. O extremo de 21 anos vê com bons olhos a saída do Benfica para jogar com mais regularidade e acredita que no futebol inglês vai crescer como jogador.



Vieira aceita negociar o jovem apenas por empréstimo, pois acredita que, no futuro, este irá ser uma mais-valia para o clube. O agente Jorge Mendes está intermediar o processo, que poderá ficar concluído nos próximos dias.