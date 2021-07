Duelo latino agita Euro em Londres

A final do Euro 2020 começa esta terça-feira a jogar-se, em Londres. Tão só, porque quem ganhar o confronto de mais logo (20h00), entre Itália e Espanha, garante um lugar no jogo mais apetecido da competição, que terá lugar no próximo domingo. Novamente no mítico estádio de Wembley, no próximo domingo.



Na meia-final latina (a outra, amanhã, coloca Inglaterra e Dinamarca frente a frente), não há favoritos. Itália e Espanha são dois candidatos em pé de igualdade, ainda que haja um sentimento quase generalizado de que os transalpinos têm mostrado mais argumentos, neste Europeu. Motivações não faltam a qualquer um dos pretendentes. Os espanhóis tentam a terceira final em quatro edições. Mais do que isso, olham para possibilidade se tornaram a nação com mais títulos de campeões europeus de nações. Têm três, tal como a Alemanha, e sonham ficar sós neste ranking. A Itália busca chegar à sua quarta final, sendo que apenas ganhou uma (em 1968, vitória frente à Jugoslávia, 2-0). A meia-final de hoje repete os finalistas de 2012, quando a Espanha cilindrou por 4-0. Roberto Mancini, selecionador italiano, não fala de desforra e elogia o rival. Mas no fundo deseja-a. E diz que o pior erro “é estar já a pensar na final” de domingo. “A Espanha é estradordinariamente forte desde há muitos anos”, disse.

