Dupla austríaca no hospital após acidente na 'power stage' do Rali de Portugal

A dupla austríaca, constituída pelo piloto Nikolaus Mayr-Melnhof e pelo copiloto Poldi Welsersheimh (Ford), foi hoje levada para o hospital, depois de um acidente sofrido na última especial do Rali de Portugal, em Fafe.

A dupla do Ford Fiesta, que chegou a esta última classificativa na 36.ª posição, atrás do português Hélder Miranda (Renault Clio RS), capotou no salto da pedra sentada e foi levada pelos bombeiros "por uma questão de precaução", adiantou à agência Lusa fonte dos meios de socorro.





OMG Rally Attack Video Racing pic.twitter.com/RhxQUWWWQB — eWRC-results (@eWRCresults) May 23, 2021

Ambos foram assistidos no local pelos bombeiros destacados para o Rali de Portugal.

O copiloto acabou helitransportado para o hospital de Braga e o piloto levado para o hospital de Guimarães "por precaução".

A especial teve de ser interrompida pois o carro ficou capotado no meio da pista.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu hoje o Rali de Portugal, quarta prova do Campeonato do Mundo.