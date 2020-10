Dupla Kane e Son resolve encontro difícil para Tottenham de Mourinho

Os avançados Harry Kane e Son deram esta segunda-feira a vitória (1-0) tangencial ao Tottenham em Burnley, no encontro de encerramento da sexta jornada da Liga inglesa de futebol, resultado que permite aos londrinos aproximarem-se dos lugares cimeiros.

A equipa treinada pelo português José Mourinho encaminhava-se para somar o segundo empate consecutivo na prova, mas a dupla temível voltou a aparecer para garantir os três pontos, que deixam os 'spurs' isolados no quinto posto, a dois da liderança partilhada pelos rivais Everton e Liverpool.

O único golo no Turf Moor surgiu aos 76 minutos, quando o recém-entrado Erik Lamela cobrou um pontapé de canto para Kane, de cabeça, assistir Son à boca da baliza, sem hipóteses de defesa para Nick Pope.

Contudo, antes dos londrinos se colocaram em vantagem, o ponta de lança inglês esteve evidência na baliza contrária, ao evitar em cima da linha de golo o tento do central Tarkowski, naquela que foi a melhor chance para os 'clarets', que ainda não venceram na 'Premier League', ocupando o 18.º posto, com apenas um ponto.

José Mourinho voltou a deixar de fora da ficha de jogo o compatriota Gedson Fernandes, ainda à procura de somar os primeiros minutos na prova, mas estreou o defesa galês Joe Rodon, contratado Swansea, do segundo escalão, nos últimos dias do mercado de verão.

Antes, no sul de Inglaterra, Brighton e West Bromwich empataram a um golo e mantêm-se acima da 'linha da água', nas 16.ª e 17.ª posições, com cinco e três pontos, respetivamente, sendo que os 'baggies' continuam sem vencer e os anfitriões apenas triunfaram na ronda inaugural.

Hoje, o Brighton colocou-se em vantagem, graças à infelicidade do médio Jake Livermore (40), que introduziu a bola na própria baliza, após uma tentativa de corte do companheiro de equipa Ivanovic, porém Karlan Ahearne-Grant (83), já na reta final do segundo tempo, restabeleceu a igualdade com que terminou o jogo.