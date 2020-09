Dyego Sousa excluído do plantel do Benfica

Dyego Sousa foi excluído do plantel do Benfica. Ao que o CM apurou, o avançado já treina com os restantes jogadores ligados contratualmente aos encarnados mas que não entram nas contas de Jorge Jesus para esta temporada (ver mais na coluna ao lado).









O luso-brasileiro começou por ficar afastado da equipa principal ao não integrar a comitiva que viajou para Salónica (onde o Benfica foi afastado da Liga dos Campeões após derrota por 1-2 com o PAOK) e depois para o Norte do País, para o jogo com o Famalicão (vitória por 5-1 no arranque da Liga). Essa opção torna-se agora definitiva, uma vez que o avançado não fará parte do leque de atletas que esta segunda-feira volta ao trabalho após dois dias de folga.

Dyego Sousa está vinculado aos encarnados até ao fim do ano civil. O empréstimo do Shenzhen só termina a 31 de dezembro, mas o Benfica está a tentar uma de duas soluções: que o clube chinês aceite o regresso do jogador mais cedo, ficando responsável pelo pagamento dos salários; ou que o futebolista seja cedido a outra equipa.





Contratado em janeiro, Dyego Sousa foi utilizado 13 vezes na última época (apenas dois jogos a titular), sem marcar qualquer golo. Durante a pré-temporada não convenceu Jorge Jesus, levando os encarnados a excluí-lo da lista de jogadores inscritos na 3ª pré-eliminatória da Champions.





Com o luso-brasileiro fora do plantel, Darwin terá a concorrência de Vinícius e Seferovic pela posição 9. Waldschmidt e Pedrinho disputam a vaga de segundo avançado, que também poderá ser feita por Rafa ou Pizzi. Mas Jesus preferia ter um novo elemento para a frente de ataque até ao fecho do mercado. Na impossibilidade de assegurar esse reforço, o jovem Gonçalo Ramos, da equipa B, poderá ter mais oportunidades. n





Jorge Jesus e Julian Weigl terão tido uma troca de palavras mais acesa nas vésperas do jogo com o PAOK (o Benfica perdeu por 1-2 na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões). O médio alemão reagiu mal às indicações do treinador, que não estava satisfeito com a sua colocação no terreno. Mas o técnico não viu o incidente como uma afronta à sua autoridade e resolveu tudo com o jogador, que foi titular na partida com os gregos em Salónica.



'Fla' resiste a ceder Bruno Henriques



Bruno Henrique é o avançado móvel e com faro de golo que Jorge Jesus gostaria de ter no plantel, mas o Flamengo recusa facilitar o negócio. Atitude idêntica à que tem sido adotada com o médio Gerson, outro potencial alvo das águias. “Têm contrato, com cláusulas de rescisão acima dos 40 milhões de euros. Vamos estar à mesa para discutir, mas até ao momento não surgiu nada”, disse, sábado à noite, Marcos Braz, vice-presidente responsável pelo futebol do clube carioca.



jogadores ligados ao Benfica mas que não integram o plantel ainda estão por colocar: Dyego Sousa, Ferreyra, Krovinovic, Fejsa, Alfa Semedo, Kalaica, José Gomes, Chrien e Willock.





Dois (quase) resolvidos



Pedro Pereira tem tudo acertado para reforçar o Crotone por empréstimo. Os italianos ficam com opção de compra pelo lateral encarnado. Já o central Lema pode ir para o Estudiantes (Argentina) ou para o Al Qadsiah (Arábia Saudita).





Jovens com futuro incerto



Jota, Tomás Tavares e David Tavares procuram clube onde tenham mais tempo de jogo.