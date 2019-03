Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dyego Sousa renova com o SC Braga até 2022

Brasileiro chegou ao emblema minhoto na época 2017/2018.

Por Raul Teixeira | 09:09

O avançado Dyego Sousa renovou contrato com o Sp. Braga até 2022. O brasileiro de 29 anos chegou em 2017 à formação minhota, depois de ter representado o Marítimo por quatro épocas.



Nesta temporada soma um total de 19 golos, 14 deles apontados na Liga, sendo apenas superado pelo suíço Seferovic (Benfica), que tem 15 tentos.



"Encaro esta renovação como um voto de confiança pelo meu trabalho e agradeço ao presidente António Salvador todo o reconhecimento. Cheguei aqui com o intuito de vencer e de mostrar o meu trabalho e felizmente posso dizer que tudo tem corrido bem. Garanto que me continuarei a entregar em prol da equipa", disse ontem o avançado, na página oficial do clube arsenalista.



A extensão do vínculo surge depois de Dyego Sousa ter sido associado ao Benfica por várias ocasiões ao longo da presente temporada.