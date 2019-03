Dyego Sousa renova contrato com o Sporting de Braga até 2022

O avançado brasileiro, de 29 anos, considerou a renovação "um voto de confiança" do clube.

Por Lusa | 17:00

O futebolista brasileiro Dyego Sousa renovou o contrato com o Sporting de Braga até ao fim da época 2021/22, anunciou esta quarta-feira o clube minhoto, terceiro classificado da I Liga portuguesa, no sítio oficial na Internet.



"A SC Braga, SAD anuncia a renovação de contrato com o jogador Dyego Sousa, que passa a estar vinculado a esta sociedade até final da temporada 2021/2022", refere a nota publicada pelos bracarenses.



O avançado brasileiro, de 29 anos, considerou a renovação "um voto de confiança" do clube, acrescentando que o Sporting de Braga, que o contratou na última época, acreditou nele "numa fase difícil da carreira".



"Vou continuar a dar o melhor de mim, estou a passar por uma fase boa, mas tenho de dar continuidade, marcando golos. O Braga confia em mim, não contratou nenhum ponta de lança no mercado porque confia em mim e espero continuar ao meu nível", acrescentou.



O jogador, que já passou por Leixões, Tondela, Portimonense e Marítimo, chegou ao Braga em 2017, tendo marcado 12 golos na primeira época e 19 na atual, 14 dos quais na I Liga, estando a um do melhor marcador da prova, o suíço Seferovic, avançado do Benfica.



O avançado já superou o seu melhor registo numa época, alcançado no Marítimo e, depois, na última época, já em Braga, em ambos os casos com 12 golos marcados: "Esta renovação dá mais responsabilidade, mas também mais motivação", referiu o Dyego Sousa, explicando que é feliz em Braga.



O jogador deixou um apelo ao apoio dos sócios no 'clássico' com o rival Vitória de Guimarães, no sábado, às 18:00, para a 25.ª ronda da I Liga.



"Esta é uma semana de dérbi, uma semana difícil, e vocês podem contar com a nossa força dentro de campo, mas também precisamos da vossa ajuda fora de campo para conseguirmos os nossos objetivos. Todos juntos vamos ser mais fortes e, se assim for, de certeza que sairemos felizes", concluiu.