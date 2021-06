"E a marquise? Onde está?": polémica com apartamento de luxo leva Pepe a 'provocar' Ronaldo

Cristiano Ronaldo estreou por estes dias a sua luxuosa penthouse no coração de Lisboa, que comprou por mais de 7 milhões de euros, negócio que faz deste o apartamento mais caro do País.



O craque contratou cinco decoradores para tornarem o espaço, situado junto ao parque Eduardo VII, na casa dos seus sonhos, mas os vizinhos não deixaram de reparar num pormenor que tem chamado à atenção. O jogador decidiu fazer algumas alterações na maquete original disponibilizada pelos arquitetos responsáveis pelo projeto, entre as quais uma espécie de ‘marquise’ na cobertura.

A 'marquise' de Cristiano Ronaldo no apartamento de luxo em Lisboa tem dado que falar. E até os colegas de profissão já brincam com o tema.Foi o caso de Pepe, jogador da seleção portuguesa. Numa publicação no Instagram, Cristiano Ronaldo publicitou o seu mais recente hotel em Madrid, mas o tema nos comentários...foi outro.Pepe não perdoou e questionou o internacional português: "E a marquise, Cristiano? Onde está?" O jogador aproveitou ainda o momento para felicitar CR7 por mais uma conquista.A estrutura tem dado que falar devido à sua legalidade.