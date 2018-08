Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

É agosto e Portugal já só tem três equipas na Europa

A vantagem é considerável e há que recordar que os portugueses defendem menos pontos esta temporada.

08:44

As eliminações de Rio Ave (2.ª pré-eliminatória) e Sp. Braga (3.ª pré-eliminatória) - empatou esta quinta-feira em casa (2-2) com o Zorya - na Liga Europa deixaram Portugal com apenas três equipas nas competições europeias, quando ainda estamos em agosto. Nesta altura, o FC Porto vai estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting na fase de grupos da Liga Europa e o Benfica numa das duas, dependendo do que faça no playoff diante do PAOK.



Um trajeto negativo, na medida em que Portugal, que iniciou a temporada no 7.º lugar do ranking da UEFA, tem agora menos equipas em prova do que os principais perseguidores: Ucrânia (4 em 5) e Bélgica (5 em 5). Nesta fase, quase 4 mil pontos separam-nos dos ucranianos (38.732 contra 34.900), sendo que esta quinta-feira perdeu-se uma excelente oportunidade para mandar para casa uma equipa precisamente deste país, o Zorya. Quanto à Bélgica, a diferença é superior a 4 mil pontos (38.732 contra 34.200).



A vantagem é considerável e há que recordar que Portugal defende menos pontos esta temporada - a época que irá 'desaparecer' será a de 2014/15, em que tanto Ucrânia como Bélgica fizeram melhor. Porém, olhando mais para cima, a situação fica deveras mais difícil pois a Rússia tem mais 6 mil pontos que Portugal e todas as suas seis equipas em prova. Desta forma, prevê-se que nem tão cedo Portugal volte a ter duas equipas com entrada direta na fase de grupos da Champions... salvo qualquer brilharete dos três grandes esta temporada que possa começar a inverter a tendência.