É este o novo símbolo do Belenenses

Formado por um escudo, uma torre e a letra B, o novo símbolo tem um simbolismo especial.

18:00

O Belenenses SAD vai apresentar um novo símbolo esta segunda-feira no Estádio da Luz. Depois da proibição judicial, pelo Tribunal da Relação, no qual a SAD não poderá usar o emblema, hino e lema do clube, já está escolhido o novo emblema que estará presente nas camisolas.



Formado por um escudo, uma torre e a letra B, o novo símbolo tem um simbolismo especial. Assim, o escudo defende o prestígio que os adeptos e jogadores emprestam ao clube. Já a torre representa o maior símbolo da área que deu o nome à instituição, Belém.



Por último, a letra B, de Belenenses, que foi construída com base nas velas das naus que partiram à descoberta do Mundo e representa audácia e conquista.



O novo símbolo pode ainda ser usado em vermelho, conforme a camisola envergada pelo plantel de Silas.