"É impossível seguir Cristiano Ronaldo no treino", diz Douglas Costa

Brasileiro afirma que nunca viu nenhum jogador treinar com tanta intensidade.

08:24

Cristiano Ronaldo cumpriu a dupla sessão de trabalho ainda sob as ordens do principal adjunto de Massimiliano Allegri e, segundo a imprensa italiana, é expectável que o português cumpra apenas 45 minutos frente à equipa Primavera da Juventus, assinala o Record.

Quem tem ficado impressionado com Ronaldo nos treinos é o internacional brasileiro Douglas Costa. "É impossível seguir Cristiano Ronaldo no treino. Quando chegamos, ele já está a treinar, quando vamos embora ele continua a treinar… Nunca tinha visto um jogador assim", afirmou quem tem trabalhado com Ronaldo desde o primeiro dia.