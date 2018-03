Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"É inconcebível aquilo que fizeram à marca Benfica", diz Luís Filipe Vieira

Presidente do Benfica reagiu à Operação e-toupeira. "Acabou a paródia", avisou.

21:03

Luís Filipe Vieira falou, este sábado, durante a conferência de imprensa pós-jogo do clube das Águias.



Numa intervenção acesa e emotiva, o presidente do Benfica garantiu que "nunca, mas nunca", nem ele nem a sua direção "manchou a honra ou a dignidade do Sport Lisboa e Benfica".



"Acabou a paródia que tem sido instaurada à conta do Benfica", decretou Vieira, para quem "é inconcebível aquilo que fizeram à marca Benfica". "A partir de segunda-feira o Benfica tem um gabinete de crise montado. Iremos agir criminalmente, seja contra quem for. Aqueles que mancharam a nossa imagem têm de ser severamente castigados", deixa o aviso.



"Tenham vergonha", assevera, garantindo que o clube foi vítima "de um ataque sem precedentes". "Violaram-nos o espaço, a privacidade...O sigilo não existiu para o Sport Lisboa e Benfica", disse, entre murros na mesa.



As acusações foram disparadas em todas as direções, incluindo à justiça, com Luís Filipe Vieira a dizer que não quer "pensar que na justiça possa haver clubite". "Quem nos fez mal está identificado", disse, enquanto garantia estar "muito determinado". "Eu e os meus colegas nada tememos e vamos enfrentar tudo até às últimas consequências", ressalva.



"Não queremos o nosso nome manchado. A única coisa que pedimos à Justiça é que seja célere", diz, para que o clube possa penalizar criminalmente quem "manchou o nome do clube".



A culpa é da inveja. "Não nos conseguem defrontar pela competência que toda a estrutura profissional do Benfica. A única maneira que nos quiseram vencer foi a manchar o nosso nome. O Benfica hoje presta muita inveja em Portugal. É o único clube que tem futuro e que tem projetos em todas as vertentes. Continuamos a trabalhar para um futuro risonho para o Sport Lisboa e Benfica", avisa.



No entando, admite: "Hoje temos a nossa marca manchada. Temos de recuperar a credibilidade, pois somos, ou éramos, uma referência internacional".