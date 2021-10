"É o jogo mais difícil da minha vida": Rui Costa eleito presidente do Benfica

"É o jogo mais difícil da minha vida. Assumo a maior responsabilidade da minha vida. Sei a responsabilidade que tenho em cima dos meus ombros. É um dia que me orgulha muito. Foi no dia 10 do 10, pelo que estava destinado.” As primeiras palavras de Rui Costa como novo presidente do Benfica surgiram já a madrugada deste domingo ia longa na Luz.





No discurso de tomada de posse depois de uma vitória esmagadora, com 84,48% dos votos, nas eleições mais concorridas de sempre (40 085 sócios votaram), o ‘maestro’ pediu união: “Ao ser eleito com mais votantes tenho claras as responsabilidades sobre mim. Não temos vencedores ou vencidos, mas virámos uma página do clube. A causa que nos une é o Benfica e não temos outra.”

Para os próximos quatro anos, Rui Costa não tem dúvidas em afirmar que a missão é só uma: ganhar. “O objetivo é vencer todas as competições onde estivermos presentes. Essa é a prioridade absoluta. Somos a maior instituição desportiva nacional, que se orgulha muito da sua história. Somos Benfica”, salientou, num discurso em que não foi esquecido o seu antecessor, Luís Filipe Vieira: “Virámos hoje uma página na história do nosso clube, em que sucedo no cargo de presidente a Luís Filipe Vieira, cuja obra de recuperação, consolidação e crescimento do Benfica ao longo de 18 anos merece o melhor dos reconhecimentos. Amanhã [dia 10 de outubro] inicia-se um novo ciclo, com redobrada ambição e confiança no futuro.”

líder Nos triunfos do futsal e voleibol



O sócio número 6034 fez ainda questão de elogiar o candidato vencido. “Quero também deixar uma palavra de elogio, na pessoa de Francisco Benitez, a todos os benfiquistas que se candidataram aos diversos órgãos sociais do nosso clube por parte da lista B. Fizeram jus ao seu lema Servir o Benfica, contribuindo para esta eleição histórica”, destacou.Rui Costa vai assumir pessoalmente a pasta do futebol no Benfica. Ao que oapurou, o novo presidente quer continuar a tomar todas as decisões mais importantes no que diz respeito à equipa de futebol.Rui Costa terá, em determinados momentos, o apoio do diretor-geral Rui Pedro Braz. Foi, assim, que o clube se organizou depois da detenção de Luís Filipe Vieira, com o mercado de transferências aberto.sabe ainda que a nova direção vai reunir-se nos próximos dias para decidir o futuro de Domingos Soares de Oliveira. A saída do administrador da SAD é um dado adquirido. Essa notícia foi, de resto, avançada em primeira mão pelo. Falta decidir quando é que essa saída vai acontecer. No limite, o dirigente admite ficar até ao fim do mandato, ou seja, até 2024.Rui Costa já assumiu que gostava de continuar a contar com Soares de Oliveira, mas está a ser fortemente pressionado para lhe retirar poder. Vários elementos dos novos órgãos sociais entendem que o antigo braço-direito de Vieira teve demasiada influência na forma como o clube foi gerido. Os ‘vices’ Luís Mendes, Jaime Antunes e Manuel Brito estão entre os possíveis sucessores.Poucas horas após tomar posse, Rui Costa passou a tarde deste domingo nos pavilhões da Luz. Viu o triunfo da equipa de futsal com o Leões Futsal (4-0) e depois mudou de pavilhão para vibrar com os instantes finais do encontro da equipa masculina de voleibol, que venceu o Fonte Bastardo por 3-2 (14-25, 27-25, 25-23, 21-25, 15-12).“Enorme vitória dos benfiquistas. Uma vez mais, foi batido o recorde de participação. Sinal de que a cidadania está bem viva e não voltará a adormecer. Congratulo Rui Costa. Durante a campanha pediu união, mas relembro-o que a união não se pede, conquista-se. Assumo a derrota, que se fez de pequenas conquistas, como o voto físico e a realização das eleições em dia não útil”, disse Francisco Benitez, que foi dar um abraço ao rival no Pavilhão da Luz.