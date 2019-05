Francisco J. Marques falou sobre a 'guerra' em Portugal entre Benfica e FC Porto

"A rivalidade entre Benfica e Porto tem muitas facetas. É o sul contra o norte; a capital contra o resto; glamour cosmopolita contra trabalho honesto", pode ler-se num extenso artigo publicado pela revista norte-americana The New Yorker.



Na peça "How Football Leaks is exposing corruption in european soccer" ("Como os Futebol Leaks estão a expôr a corrupção no futebol europeu"), o autor refere como a divulgação de documentos secretos expôs práticas ilegais, ou pelo menos dúbias, no mundo do futebol europeu. Saiba mais na Sábado.