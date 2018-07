"Não pensava regressar, mas este é o meu clube", revelou Bas Dost no regresso ao Sporting

Avançado holandês regressa ao clube de Alvalade após tempos conturbados.

10:30

Na na na na na na na... ?? pic.twitter.com/1D3yRjVYke — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 21 de julho de 2018

Bas Dost, de 29 anos, está de regresso ao Sporting e assinou um contrato válido por três épocas."Estou muito feliz", afirmou o avançado holandês durante conferência de imprensa desta manhã. Após a apresentação de Sousa Cintra, que afirma que o Sporting é casa do jogador, Bas Dost afirmou que "houve uma altura em que não pensava regressar", relembrando momentos conturbados após o ataque a Alvalade."Tive muito medo, mas garantiram-me segurança", revelou Bas Dost que, segundo disse, não voltou a Alcochete desde o ataque.Sousa Cintra salientou que não houve exigências por parte do jogador e que não há necessidade de seguranças privados."É um dia feliz", afirma o presidente da SAD do Sporting que não quis adiantar muitos detalhes do contrato.O futebolista revela que quer mostrar aos fãs que está de volta para "marcar muitos golos".A confirmação foi dada pela CMVM num comunicado emitido pelo clube. Bas Dost terá exigido segurança privada para fechar o negócio com o clube leonino até 2021.Recorde-se que o avançado rescindiu com o Sporting após os ataques em Alcochete no dia 15 de maio. O holandês acabou com a cabeça aberta em dois sítios , tendo sido suturado, e sofreu várias lesões nas pernas.A saída de Bas Dost ficou marcada por um ambiente tenso entre o jogador e Bruno de Carvalho, o presidente destituído do clube de Alvalade.