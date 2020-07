É oficial: Fórmula 1 vai regressar a Portugal

Aí está a notícia mais esperada para os fãs de Fórmula 1 no nosso país. O grande circo vai mesmo voltar a Portugal este ano, com um Grande Prémio que muito provavelmente será disputado em outubro, segundo apurou. Ao que tudo indica, o anúncio oficial será feito pelos promotores do campeonato na sexta-feira, juntamente com a confirmação de um Grande Prémio também em Imola e em Hockenheim, que muito provavelmente serão disputados nas semanas anteriores.Esta tarde, refira-se, o portal 'The Race' tinha já adiantado esta possibilidade, falando ainda que as provas da China e das Américas seriam canceladas. Aliás, o mesmo portal adianta que a F1 irá mesmo comunicar oficialmente que este ano não se realizarão provas no continente americano, tudo por causa da instável situação em torno do coronavírus.A confirmar-se este cenário, Portugal volta a receber um Grande Prémio de Fórmula 1 24 anos depois da última visita, na altura no circuito do Estoril.