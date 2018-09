É oficial: Paulo Gonçalves já não trabalha no Benfica

SAD confirma a saída do assessor jurídico envolvido no processo E-Toupeira.

O Benfica anunciou esta segunda-feira ter celebrado "um acordo para a cessação do contrato de trabalho" do assessor jurídico Paulo Gonçalves, arguido no caso e-toupeira, por "razões de natureza pessoal", e elogiou o antigo dirigente.



"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD vem comunicar que, por proposta de Paulo Gonçalves, celebrou hoje um acordo para a cessação do contrato de trabalho", pode ler-se numa nota da sociedade 'encarnada' à comunicação social.



Segundo as 'águias', a proposta partiu do assessor jurídico e na base da decisão estão "razões de natureza pessoal, em especial a necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial" e "em nada" relacionadas "com o exercício de funções que lhe estavam confiadas".



O Ministério Público (MP) acusou dois funcionários judiciais, a SAD do Benfica e um colaborador de vários crimes, incluindo corrupção, favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática, no caso 'e-toupeira'.



Na mesma nota, a SAD do Benfica agradece o trabalho de Paulo Gonçalves "ao longo de 12 épocas desportivas e até hoje", realçando "o profissionalismo, a lealdade, a integridade e a dedicação" do agora ex-assessor jurídico.



Em 13 de setembro, o vice-presidente dos lisboetas Varandas Fernandes defendeu, em conferência de imprensa, a ligação entre as duas partes, e manifestou acreditar na inocência de Gonçalves.



"Até prova em contrário, acredito na sua inocência. Não está julgado, está acusado. A justiça vai encarregar-se de apurar se tem ou não responsabilidade de ser acusado", frisou.



Leia o comunicado na íntegra:



A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD vem comunicar que, por proposta do Dr. Paulo Gonçalves, celebrou hoje um acordo para a cessação do seu contrato de trabalho.

Na base da proposta do Dr. Paulo Gonçalves estão razões de natureza pessoal, em especial a necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial, em nada relacionado com o exercício de funções que lhe estavam confiadas na Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD.

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD agradece o desempenho do Dr. Paulo Gonçalves no exercício das suas funções ao serviço desta instituição e reconhece o profissionalismo, a lealdade, a integridade e a dedicação demonstrados ao longo de 12 épocas desportivas e até hoje.

Lisboa, 17 de setembro de 2018

O Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD