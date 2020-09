"É perderem aquilo que mais gostavam": Jorge Jesus reage às críticas dos adeptos do Flamengo

Os adeptos do Flamengo, o anterior clube de Futebol treinado por Jorge Jesus, recorreram esta terça-feira às redes sociais para ironizar sobre a eliminação das águias.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, disse esta quinta-feira estar tranquilo em relação às críticas dos adeptos do Flamengo, clube brasileiro de onde se transferiu para o emblema das águias. "É ter perdido aquilo que tu mais gostavas e eu percebo isso perfeitamente", referiu o treinador benfiquista.O treinador do Benfica participava na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão, marcado para esta sexta-feira, às 19h00, no estádio do Famalicão."O arrependimento não o tenho em nada. Cada vez mais me motiva o facto de não termos passado a eliminatória para que o futuro possa ser risonho", respondeu Jorge Jesus quando questionado se se arrependia da transferência para o clube da Luz.Sobre a eliminação do Benfica da pré-eliminatória da 'Champions' pelo PAOK, o técnico dos encarnados garantiu que as águias não estão a pedir "mais nenhum jogador, independentemente da eliminação".