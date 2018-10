Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"É um passo atrás, mas nada que nos possa perturbar", diz Peseiro após derrota

Portimonense ganhou aos leões por 4-2.

22:27

José Peseiro considerou que o Sporting cometeu alguns erros que levaram à derrota em Portimão por 4-2, mas disse estar convicto que a equipa vai superar este momento.



"O desgaste, a viagem longínqua, o descanso que não tivemos foram importantes mas não vamos por aí. Sabíamos que tínhamos de estar muito coesos e compactos para este jogo também por isso. A primeira parte foi má. Demos tempo e espaço ao adversário para jogar"



O treinador do Sporting deixa críticas à arbitragem: "Não sei como é que o VAR não viu a falta sobre o Jovane mas isso é só um reparo. A segunda parte foi diferente na raça, na entrega e na atitude mas muitas vezes jogámos com o coração. Houve momentos em que acreditámos que era possível mas acabámos por cometer alguns erros. É um passo atrás mas nada que nos possa perturbar", disse o treinador do Sporting.