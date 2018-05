Economista João Duque e jornalista Henrique Monteiro na Comissão de Fiscalização do Sporting

Equipa nomeada por Jaime Marta Soares é composta por cinco elementos.

Já são conhecidos os nomes dos membros da Comissão de Fiscalização do Sporting, nomeada por Jaime Marta Soares para exercer temporariamente as funções do Conselho Fiscal e Disciplinar, demissionário.A comissão será composta por cinco elementos:Henrique Monteiro, jornalista e diretor editorial adjunto do grupo Impresa;João Duque, professor catedrático em finanças e gestão financeira e ex-presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão;António Paulo Santos, advogado, doutorando em Ciências da Comunicação;Luís Pinto de Sousa, professor e investigador do Instituto de Ciências Sociais e coordenador responsável da rede de investigação sobre Agências Anti-Corrupção;e Rita Garcia Pereira, advogada e mestre em Direito do Trabalho e docente universitária, filha do conhecido advogado e político António Garcia Pereira

Comunicado da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal

Nos termos dos artigos 37.º, n.º 2, alínea b), e 41.º, n.º 1, dos Estatutos do Sporting Clube de Portugal, a Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal comunica o seguinte:

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral designa uma Comissão de Fiscalização composta pelos seguintes sócios:

a) Henrique Manuel Baptista da Costa Monteiro, Sócio n.º 4.400-0, Jornalista e Diretor Editorial Adjunto do Grupo Impresa;

b) João Luís Correia Duque, Sócio n.º 8.115-0, Professor Catedrático em Finanças e Gestão Financeira e ex-Presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão;

c) António Paulo Santos, Sócio n.º 39.919-0, Advogado, Doutorando em Ciências da Comunicação;

d) Luís Manuel Macedo Pinto de Sousa, Sócio n.º 74.007-0, Professor e Investigador do Instituto de Ciências Sociais e Coordenador Responsável da Rede de Investigação sobre Agências Anti-Corrupção;

e) Rita Batalha Dias Garcia Pereira, Sócia n.º 93.526-0, Advogada, Mestre em Direito do Trabalho e Docente Universitária.

De acordo com o n.º 1 do artigo 41.º dos Estatutos do Sporting Clube de Portugal, a Comissão de Fiscalização exercerá as funções que cabem ao Conselho Fiscal e Disciplinar e terá as competências desse órgão