Seis anos depois de ter sido elevado à condição de herói nacional com o golo que marcou na final do Euro-2016, frente à França, Éder é um dos suspeitos da Operação "Fora de Jogo". O Ministério Público e a Autoridade Tributária consideram que o jogador de futebol, atualmente no Al-Raed da Arábia Saudita, entre finais de 2011 e o início de 2012, recorreu a um esquema de contratos fraudulentos para, depois de contratado pelo Sp. de Braga, fugir aos impostos.





